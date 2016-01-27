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市场报道 | 2016年 1月 27日 星期三 20:40 BJT

美股业绩：易安信第四季营收小幅下降0.5%，因销售下滑与美元升值

路透1月27日 - 企业数据存储设备制造商--易安信电脑系统 公布季度营收微幅下降0.5%，因传统数据储存业务销售下滑及美元升值。

截至12月31日止的第四季，可归属于易安信的净利降为7.71亿美元，或每股0.39美元；上年同期为11.5亿美元与0.56美元。

易安信季度营收则由70.5亿美元下滑至70.1亿。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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