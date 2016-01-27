美股业绩：易安信第四季营收小幅下降0.5%，因销售下滑与美元升值

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透1月27日 - 企业数据存储设备制造商--易安信电脑系统 公布季度营收微幅下降0.5%，因传统数据储存业务销售下滑及美元升值。
截至12月31日止的第四季，可归属于易安信的净利降为7.71亿美元，或每股0.39美元；上年同期为11.5亿美元与0.56美元。
易安信季度营收则由70.5亿美元下滑至70.1亿。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f