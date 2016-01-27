国际油市：亚洲燃料油显着走弱，因供给持续水涨船高

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透新加坡1月27日 - 亚洲燃料油市场周三持续走弱，近月跨月价差及现货贴水显着扩大，而码头交货价升水则持续缩窄。
“显然供给变得充裕，大家都试图抛售，”一新加坡交易商指出。
交易商们指出，继数周来供应吃紧协助支撑市场后，由于新加坡积累西方套利油品，导致升水全面下滑，并转为贴水。
180cst及380cst燃料油近月跨月价差分别为每吨贴水3及2.25美元。
码头交货价升水持续下滑，380cst燃料油码头交货现货较新加坡报价每吨升水3.30美元，1月初为10美元。
380cst燃料油码头交货近月升水亦锐减至每吨2.50美元。
180cst及380cst燃料油现货价差周三亦大幅下跌。
180cst燃料油现货较新加坡报价每吨贴水1.71美元，较上日下跌1.01美元；380cst燃料油现货较新加坡报价转为贴水0.93美元，上日为升水0.62美元。
在新加坡现货市场方面，有两笔交易成交。(完)
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(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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