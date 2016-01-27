国际油市：亚洲燃料油显着走弱，因供给持续水涨船高

路透新加坡1月27日 - 亚洲燃料油市场周三持续走弱，近月跨月价差及现货贴水显着扩大，而码头交货价升水则持续缩窄。

“显然供给变得充裕，大家都试图抛售，”一新加坡交易商指出。

交易商们指出，继数周来供应吃紧协助支撑市场后，由于新加坡积累西方套利油品，导致升水全面下滑，并转为贴水。

180cst及380cst燃料油近月跨月价差分别为每吨贴水3及2.25美元。

码头交货价升水持续下滑，380cst燃料油码头交货现货较新加坡报价每吨升水3.30美元，1月初为10美元。

380cst燃料油码头交货近月升水亦锐减至每吨2.50美元。

180cst及380cst燃料油现货价差周三亦大幅下跌。

180cst燃料油现货较新加坡报价每吨贴水1.71美元，较上日下跌1.01美元；380cst燃料油现货较新加坡报价转为贴水0.93美元，上日为升水0.62美元。

在新加坡现货市场方面，有两笔交易成交。(完)

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