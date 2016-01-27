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市场报道 | 2016年 1月 27日 星期三 22:39 BJT

美国热股：美国电话电报营收不及预期，盘初股价下滑

路透1月27日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T) 公布季度营收增幅小于预期，由于竞争加剧导致公司无线服务业务来自后付费客户的人均营收减少。

美国电话电报公司(AT&T)周三盘初股价下滑1.07%，报35.02美元。(完)

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