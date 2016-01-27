美国热股：美国电话电报营收不及预期，盘初股价下滑

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透1月27日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T) 公布季度营收增幅小于预期，由于竞争加剧导致公司无线服务业务来自后付费客户的人均营收减少。
美国电话电报公司(AT&T)周三盘初股价下滑1.07%，报35.02美元。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。