国际油市：亚洲石脑油裂解价差再度下滑，有更多裂解厂暂时停工

路透新加坡1月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第五个交易日下滑，逼近五个月低点每吨61.58美元，因供应庞大且有更多裂解厂停工。

交易商说，市场疲弱可能导致台湾台塑石化的一笔标案价格较低。台塑石化是亚洲最大石脑油进口商。

他们说台塑石化可能将以较日本成本加运费价(C&F)每吨贴水7美元的价格采购3月上半月石脑油，但这无法获得证实，因该项标案要到周四才会正式决标。

裂解厂消息方面，韩国LG化学位于大山的一石脑油裂解厂周二夜间因机械问题停工，该厂年产能为104万吨。

交易商说，由于该厂停工时间不会超过1月30日，所以不会对需求产生重大影响，但将增添市场看空情绪。

亚洲汽油裂解价差跌至五周低点每桶13.21美元，因布兰特原油重新站上30美元。

新加坡汽油现货交投热络，有六笔成交，为1月5日以来单日最多笔交易。

石脑油现货有一笔交易，BP以每吨297美元向Socar出售一笔3月下半月船货。(完)

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