欧洲汇市：英镑下挫0.8%，受股市和油市走低拖累

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透伦敦1月27日 - 欧美股市和油市周三下跌，向英镑施压，投资者保持谨慎，静待英国第四季国内生产总值(GDP)数据出炉，该数据将可能显示同比增速放缓。
市场预期英国第四季GDP较上年同期成长1.9%，增速低于第三季同比成长2.1%，这将导致市场进一步推迟对英国加息时间的预期。目前，投资者消化的加息时机可能在明年下半年。
自11月以来英镑已累计下跌约6%，对英国“退欧公投”的担忧和加息预期减弱这两大因素，打压英镑兑其它主要货币。
英镑也是最容易受到油价和股市下跌拖累的货币之一。英国目前有严重的经常账赤字，使英镑在金融市场动荡时容易走软。
英镑兑美元 和欧元 周三均下跌0.8%，分别报1.4233美元和0.7640英镑。上周英镑触及1.4080美元的七年低位，上周三英镑兑欧元触及0.7756英镑的一年低点。
“年初以来，英镑遭遇完美风暴，但近几日，开始看上去好像英镑正触底反弹。”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ汇市分析师Lee Hardman称。
在周四英国GDP数据公布前，目前所有焦点都在关注周三美联储会议后的声明，以从中寻找利率及美国经济前景的线索。(完)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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