欧洲汇市：英镑下挫0.8%，受股市和油市走低拖累

路透伦敦1月27日 - 欧美股市和油市周三下跌，向英镑施压，投资者保持谨慎，静待英国第四季国内生产总值(GDP)数据出炉，该数据将可能显示同比增速放缓。

市场预期英国第四季GDP较上年同期成长1.9%，增速低于第三季同比成长2.1%，这将导致市场进一步推迟对英国加息时间的预期。目前，投资者消化的加息时机可能在明年下半年。

自11月以来英镑已累计下跌约6%，对英国“退欧公投”的担忧和加息预期减弱这两大因素，打压英镑兑其它主要货币。

英镑也是最容易受到油价和股市下跌拖累的货币之一。英国目前有严重的经常账赤字，使英镑在金融市场动荡时容易走软。

英镑兑美元 和欧元 周三均下跌0.8%，分别报1.4233美元和0.7640英镑。上周英镑触及1.4080美元的七年低位，上周三英镑兑欧元触及0.7756英镑的一年低点。

“年初以来，英镑遭遇完美风暴，但近几日，开始看上去好像英镑正触底反弹。”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ汇市分析师Lee Hardman称。