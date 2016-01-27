纽约期市：原糖期货因基金卖出而大跌，咖啡期货急升

路透纽约/伦敦1月27日 - 原糖期货周三跌至三个半月低位，跌穿关键技术支撑位且引发多头结清头寸，纽约可可受尾盘一轮卖盘拖累，跌至九个半月低位。

阿拉比卡咖啡急升，因回补空头，连续第五日从上周触及的两年低位反弹，交易员说。

3月原糖期货 收跌0.44美分，或3.1%，报每磅13.58美分，此前跌至13.55美分，为10月7日以来该近月合约的最低水准。

交易商表示，该合约跌穿13.93美分，此为双重底和强劲技术支撑水准，触动大量止损卖单。

3月白糖期货 收跌4.70美元，或1.1%，报每吨414.70美元。

3月阿拉比卡咖啡 收涨1.5美分，或1.3%，报每磅1.182美元，此前大涨1.8%至1.203美元。3月罗布斯塔咖啡 收高26美元，或1.9%，报每吨1,416美元。

3月纽约可可期货 收低65美元，或2.3%，报每吨2,764美元。3月伦敦可可 收跌36英镑，或1.8%，报每吨2,005英镑。(完)

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