纽约期市：原糖期货因基金卖出而大跌，咖啡期货急升

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透纽约/伦敦1月27日 - 原糖期货周三跌至三个半月低位，跌穿关键技术支撑位且引发多头结清头寸，纽约可可受尾盘一轮卖盘拖累，跌至九个半月低位。
阿拉比卡咖啡急升，因回补空头，连续第五日从上周触及的两年低位反弹，交易员说。
3月原糖期货 收跌0.44美分，或3.1%，报每磅13.58美分，此前跌至13.55美分，为10月7日以来该近月合约的最低水准。
交易商表示，该合约跌穿13.93美分，此为双重底和强劲技术支撑水准，触动大量止损卖单。
3月白糖期货 收跌4.70美元，或1.1%，报每吨414.70美元。
3月阿拉比卡咖啡 收涨1.5美分，或1.3%，报每磅1.182美元，此前大涨1.8%至1.203美元。3月罗布斯塔咖啡 收高26美元，或1.9%，报每吨1,416美元。
3月纽约可可期货 收低65美元，或2.3%，报每吨2,764美元。3月伦敦可可 收跌36英镑，或1.8%，报每吨2,005英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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