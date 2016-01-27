美股盘后：EBAY公布季度业绩后股价暴跌9%

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透1月27日 - EBAY 周三在盘后交易中暴跌9%，此前该公司公布季度业绩。
EBAY公布会计年度第四季营收为23亿美元，分析师预估为23.2亿美元。季度非GAAP和GAAP稀释后每股盈利分别为0.50美元和0.43美元，分析师预估为0.50美元。
EBAY预计，2016会计年度首季持续业务非GAAP每股盈利为0.43-0.45美元，GAAP每股盈利为0.37-0.39美元，净营收为20.5-21亿美元。分析师预估每股盈利和营收分别为0.48美元和21.6亿美元。
公司预计，2016会计年度持续业务GAAP每股盈利为1.55-1.60美元，营收介乎85-88亿美元。分析师预估每股盈利和营收分别为1.98美元和89.9亿美元。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。