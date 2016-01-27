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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 05:12 BJT

美股盘后：EBAY公布季度业绩后股价暴跌9%

路透1月27日 - EBAY 周三在盘后交易中暴跌9%，此前该公司公布季度业绩。

EBAY公布会计年度第四季营收为23亿美元，分析师预估为23.2亿美元。季度非GAAP和GAAP稀释后每股盈利分别为0.50美元和0.43美元，分析师预估为0.50美元。

EBAY预计，2016会计年度首季持续业务非GAAP每股盈利为0.43-0.45美元，GAAP每股盈利为0.37-0.39美元，净营收为20.5-21亿美元。分析师预估每股盈利和营收分别为0.48美元和21.6亿美元。

公司预计，2016会计年度持续业务GAAP每股盈利为1.55-1.60美元，营收介乎85-88亿美元。分析师预估每股盈利和营收分别为1.98美元和89.9亿美元。(完)

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