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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 05:20 BJT

美股盘后：FACEBOOK股价大涨4.8%，此前公布业绩

路透1月27日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易股价劲升4.8%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第四季GAAP每股盈利为0.54美元，非GAAP每股盈利为0.79美元，营收为58.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第四季每股盈利为0.68美元，营收为53.7亿美元。(完)

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