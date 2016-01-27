美股盘后：FACEBOOK股价大涨4.8%，此前公布业绩

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透1月27日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易股价劲升4.8%，此前该公司公布业绩。
FACEBOOK公布第四季GAAP每股盈利为0.54美元，非GAAP每股盈利为0.79美元，营收为58.4亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第四季每股盈利为0.68美元，营收为53.7亿美元。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。