美股盘后：高通公布业绩后股价上扬1.5%

路透1月27日 - 芯片制造商高通 周三在美股盘后交易中上扬1.5%，此前该公司公布季度业绩。

高通公布会计年度首季GAAP营收为58亿美元，去年同期为71亿美元，分析师预估为56.9亿美元。

高通季度GAAP每股盈利为0.99美元，非GAAP每股盈利为0.97美元，分析师预估为0.90美元。

高通预计第二季营收为49-57亿美元，非GAAP每股盈利为0.90-1.00美元，GAAP每股盈利为0.69-0.79美元。