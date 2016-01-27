美股盘后：高通公布业绩后股价上扬1.5%

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透1月27日 - 芯片制造商高通 周三在美股盘后交易中上扬1.5%，此前该公司公布季度业绩。
高通公布会计年度首季GAAP营收为58亿美元，去年同期为71亿美元，分析师预估为56.9亿美元。
高通季度GAAP每股盈利为0.99美元，非GAAP每股盈利为0.97美元，分析师预估为0.90美元。
高通预计第二季营收为49-57亿美元，非GAAP每股盈利为0.90-1.00美元，GAAP每股盈利为0.69-0.79美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第二季每股盈利为1.01美元，营收为56.8亿美元。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。