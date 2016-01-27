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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 05:53 BJT

美股盘后：德州仪器上涨2.6%，此前公司公布季度业绩

路透1月27日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 周三在盘后交易中上涨2.6%，此前该公司公布季度业绩。

德州仪器公布第四季每股收益为0.80美元，营收为31.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德州仪器第四季每股收益为0.69美元，营收为32亿美元。

德州仪器预计第一季每股收益0.57-0.67美元，营收为28.5-30.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德州仪器第一季每股收益为0.64美元，营收为31.1亿美元。(完)

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