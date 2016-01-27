美股盘后：德州仪器上涨2.6%，此前公司公布季度业绩

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透1月27日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 周三在盘后交易中上涨2.6%，此前该公司公布季度业绩。
德州仪器公布第四季每股收益为0.80美元，营收为31.9亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德州仪器第四季每股收益为0.69美元，营收为32亿美元。
德州仪器预计第一季每股收益0.57-0.67美元，营收为28.5-30.9亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德州仪器第一季每股收益为0.64美元，营收为31.1亿美元。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。