《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 69.54 -0.23 -0.33 4038846
京东 25.38 -1.62 -6.00 21127697
新浪 44.59 -1.16 -2.54 494914
搜狐 49.84 -1.02 -2.01 337659
网易 154.04 +1.64 +1.08 1005603
百度 158.27 -8.81 -5.27 4058204
台湾
台湾积体电路 21.68 +0.09 +0.42 1510124
联电 1.82 +0.07 +4.00 779517
日月光 5.21 -0.03 -0.57 260571
硅品精密 7.50 -0.18 -2.34 1444311
和信超媒体 2.47 -0.03 -1.20 17806
友达 2.61 -0.05 -1.88 212793
中华电信 30.60 +0.08 +0.26 105565
台湾国际航电 33.75 -0.09 -0.27 1014038
香港
中国移动 53.57 -0.23 -0.43 210638
中国联通 10.70 -0.03 -0.28 115017
中国电信 44.14 +0.39 +0.89 14866
中芯国际 4.27 -0.06 -1.39 8505
电讯盈科 5.75 -0.03 -0.52 2329
(完)
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路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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