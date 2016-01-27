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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 69.54 -0.23 -0.33 4038846

京东 25.38 -1.62 -6.00 21127697

新浪 44.59 -1.16 -2.54 494914

搜狐 49.84 -1.02 -2.01 337659

网易 154.04 +1.64 +1.08 1005603

百度 158.27 -8.81 -5.27 4058204

台湾

台湾积体电路 21.68 +0.09 +0.42 1510124

联电 1.82 +0.07 +4.00 779517

日月光 5.21 -0.03 -0.57 260571

硅品精密 7.50 -0.18 -2.34 1444311

和信超媒体 2.47 -0.03 -1.20 17806

友达 2.61 -0.05 -1.88 212793

中华电信 30.60 +0.08 +0.26 105565

台湾国际航电 33.75 -0.09 -0.27 1014038

香港

中国移动 53.57 -0.23 -0.43 210638

中国联通 10.70 -0.03 -0.28 115017

中国电信 44.14 +0.39 +0.89 14866

中芯国际 4.27 -0.06 -1.39 8505

电讯盈科 5.75 -0.03 -0.52 2329

(完)

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