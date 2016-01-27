《美国重要政经日程》--1月28日

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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-- - 商务部发布12月建筑许可数据修正值
1330 - 劳工部发布一周请领失业金数据
1330 - 商务部发布12月耐久财(耐用品)订单
1330 - 美国农业部(USDA)发布一周农作物出口销售报告
1500 - 商务部公布第四季房屋空置情况
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布美国一周抵押贷款利率
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布12月成屋待完成销售数据
1530 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售52周期国库券
1800 - 财政部发售七年期公债
2100 - USDA公布一周全球棉花价格
2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。