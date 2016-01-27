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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 06:32 BJT

《美国重要政经日程》--1月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 商务部发布12月建筑许可数据修正值

1330 - 劳工部发布一周请领失业金数据

1330 - 商务部发布12月耐久财(耐用品)订单

1330 - 美国农业部(USDA)发布一周农作物出口销售报告

1500 - 商务部公布第四季房屋空置情况

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布美国一周抵押贷款利率

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布12月成屋待完成销售数据

1530 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售52周期国库券

1800 - 财政部发售七年期公债

2100 - USDA公布一周全球棉花价格

2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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