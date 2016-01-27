加拿大股市：小幅收高，油价上涨支撑能源和银行股领涨

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透多伦多1月27日 - 加拿大主要股指周三上涨，原油价格上升支撑能源和银行类股，但股市在美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率决定公布后收窄涨幅。
加拿大主要股指继续从近来触及的三年低位反弹，盘中触及1月8日以来的最高水平12,524.13点。
CIBC World Markets的技术分析师Sid Mokhtari说，股市仍在反映“石油商品的正面价格走势”。
美国原油 结算价涨2.7%报每桶32.30美元，此前俄罗斯表示，正在讨论与石油输出国组织(OPEC)合作的可能性。
但美联储令部分投资者感到失望，这些投资者原本希望美联储强烈暗示，或许会因近来金融和经济动荡而减少未来升息次数。
金融服务类股指数上涨1.3%，Toronto-Dominion Bank 涨1.7%至51.72加元，加拿大皇家银行 涨1.5%至68.63加元。
Canadian Natural Resources 涨4.8%至27.68加元。整体能源类股上涨1.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收盘涨46.45点或0.38%，至12,377.77点。10大类股中有五类收高。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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