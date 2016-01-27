加拿大股市：小幅收高，油价上涨支撑能源和银行股领涨

路透多伦多1月27日 - 加拿大主要股指周三上涨，原油价格上升支撑能源和银行类股，但股市在美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率决定公布后收窄涨幅。

加拿大主要股指继续从近来触及的三年低位反弹，盘中触及1月8日以来的最高水平12,524.13点。

CIBC World Markets的技术分析师Sid Mokhtari说，股市仍在反映“石油商品的正面价格走势”。

美国原油 结算价涨2.7%报每桶32.30美元，此前俄罗斯表示，正在讨论与石油输出国组织(OPEC)合作的可能性。

但美联储令部分投资者感到失望，这些投资者原本希望美联储强烈暗示，或许会因近来金融和经济动荡而减少未来升息次数。

金融服务类股指数上涨1.3%，Toronto-Dominion Bank 涨1.7%至51.72加元，加拿大皇家银行 涨1.5%至68.63加元。

Canadian Natural Resources 涨4.8%至27.68加元。整体能源类股上涨1.5%。