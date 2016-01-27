澳新经济指标预测--1月28日-2月4日****

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月25日当周 1月28日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- 持平 进口物价 -- +1.4% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +1.8% 1月29日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +1.7% 2月1日当周 1月31日(日) 2230 澳洲行业集团(AIG)制造业指数 1月 -- 51.9 2月1日(一) 暂无重要经济指标 2月2日(二) 0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 2.00% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.0% 就业增长(较前季) -- -0.4% 就业参与率 -- 68.6% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 46.3 2月3日(三) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- -12.7% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) -- 逆差29.06 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 2月4日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 46.8( 完)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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