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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 07:27 BJT

****澳新经济指标预测--1月28日-2月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    1月25日当周
    
    1月28日(四)
    0030 澳洲出口物价                              第四季        --        持平
             进口物价                                            --       +1.4%
    2145 新西兰建筑许可                              12月        --       +1.8% 
    
    1月29日(五)
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第四季       --       +0.9%
                            (较上年同期)                         --       +1.7%
    
    2月1日当周
    
    1月31日(日)
    2230 澳洲行业集团(AIG)制造业指数                  1月        --        51.9
    
    2月1日(一)
    暂无重要经济指标 
    
    2月2日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                             2月        --       2.00%
    2145 新西兰HLFS失业率                           第四季       --        6.0%
                   就业增长(较前季)                              --       -0.4%
                   就业参与率                                    --       68.6%
                   劳工成本指数(较前季)                          --       +0.4%
                               (较上年同期)                      --       +1.7%
    2230 澳洲AIG服务业指数                            1月        --        46.3
    
    2月3日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                12月        --      -12.7%
             民间住宅建筑许可                                    --       -0.5%
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                          --   逆差29.06
                 商品和服务进口                                  --       -1.0%
                 商品和服务出口                                  --       +1.0%
    
    2月4日(四)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                            1月        --        46.8(
完)

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