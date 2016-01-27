日韩经济指标预测--1月28日-2月4日****

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月25日当周 1月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 71 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -3.0% -0.3% 工业生产(较上月) +0.3% -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -2.4% -2.9% 所有家庭支出(较前月) +2.0% -2.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +0.1% +0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.1% +0.1% 东京地区整体CPI -- 持平 2330 日本求才求职比 12月 1.26 1.25 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本工业生产 12月初值 -0.3% -0.9% 一个月预估值 -- +0.9% 两个月预估值 -- +6.0% 1月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +5.7% 房屋开工(较上年同期) +0.5% +1.7% 2月1日当周 1月31日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 12月 -- 盈余67.5 2月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -10.8% -14.1% 进口(较上年同期) -15.1% -19.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.7 0200 日本日经制造业PMI 1月 -- 52.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.20% +0.3% (较上年同期) +0.90% +1.3% 2月2日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,679.6 2月3日(三) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 42.7 2月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,332 (完)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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