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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 07:19 BJT

《全球汇市》美联储会后美元兑主要货币涨跌互见；新西兰元下跌

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0897 1.0891 +0.06 +0.34 1.0860

美元/日圆 118.61 118.66 -0.04 -1.40 120.30

欧元/日圆 129.27 129.23 +0.03 -0.92 130.47

美元/瑞郎 1.0142 1.0145 -0.03 +1.24 1.0018

英镑/美元 1.4235 1.4229 +0.04 -3.41 1.4738

美元/加元 1.4090 1.4091 -0.01 +1.81 1.3839

美元/离岸人民币 6.6149 6.6167 -0.03 +0.71 6.5680

澳元/美元 0.7024 0.7025 -0.01 -3.45 0.7275

新西兰元/美元 0.6429 0.6430 -0.02 -5.80 0.6825

澳元/日圆 83.300 83.330 -0.04 -4.93 87.620

新西兰元/日圆 76.240 76.280 -0.05 -7.00 81.980

英镑/日圆 168.91 168.89 +0.01 -4.69 177.22

澳元/新西兰元 1.0919 1.0920 -0.01 +2.39 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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