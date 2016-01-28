金砖国家：1月27日股汇市收盘纵览

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透1月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月27日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报715.98点，上涨1.08%。
中国股市：沪综指收跌续创14个月新低，护盘资金拉抬指标股助大盘缩减跌幅
中国汇市：人民币收小升，僵持走势提升倒量交易成交明显放大
香港股市：收高，因逢低吸纳者买入价格具有吸引力的股票
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巴西股市：跳涨2.3%，为逾一个月来最大涨幅。指标股指Bovespa指数 收报38,376.367点，上涨2.34%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0843/59，上日收报4.0675/00。
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南非股市：收高，服装零售商Truworths 和Mr Price 领涨。指标Top-40指数 收报42,938.94点，上涨0.73%；大盘综合指数 收报47,923.92点，上涨0.82%。
南非汇市：兰特兑美元上涨，关注央行利率决定
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印度股市：收平，盘中交投震荡，投资者在1月衍生品合约周四到期以及美联储稍后公布利率决定前保持谨慎。BSE指数 收报24,492.39点，上涨0.03%；NSE指数 收报7,437.75点，上涨0.02%。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.045/68.055，上日收报67.83/67.84。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报704.87点，上涨3.19%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报374.78点，上涨3.45%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报77.667，升值0.81%；卢布兑欧元 报84.602,升值0.53%。(完) (翻译 张荻； 审校 王颖)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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