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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:06 BJT

金砖国家：1月27日股汇市收盘纵览

路透1月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月27日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报715.98点，上涨1.08%。

中国股市：沪综指收跌续创14个月新低，护盘资金拉抬指标股助大盘缩减跌幅

中国汇市：人民币收小升，僵持走势提升倒量交易成交明显放大

香港股市：收高，因逢低吸纳者买入价格具有吸引力的股票

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巴西股市：跳涨2.3%，为逾一个月来最大涨幅。指标股指Bovespa指数 收报38,376.367点，上涨2.34%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0843/59，上日收报4.0675/00。

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南非股市：收高，服装零售商Truworths 和Mr Price 领涨。指标Top-40指数 收报42,938.94点，上涨0.73%；大盘综合指数 收报47,923.92点，上涨0.82%。

南非汇市：兰特兑美元上涨，关注央行利率决定

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印度股市：收平，盘中交投震荡，投资者在1月衍生品合约周四到期以及美联储稍后公布利率决定前保持谨慎。BSE指数 收报24,492.39点，上涨0.03%；NSE指数 收报7,437.75点，上涨0.02%。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.045/68.055，上日收报67.83/67.84。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报704.87点，上涨3.19%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报374.78点，上涨3.45%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报77.667，升值0.81%；卢布兑欧元 报84.602,升值0.53%。(完) (翻译 张荻； 审校 王颖)

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