《中国报摘》--中国证券报1月28日

* 头版头条:

--中国2016年中央一号文件发布。这是中央一号文件连续13年聚焦“三农”。“推进农业供给侧结构性改革”成为今年中央一号文件的最大亮点。《意见》提出，优化农业生产结构和区域布局。其中，启动实施种植业结构调整规划，稳定水稻和小麦生产，适当调减非优势区玉米种植等。

* 其他:

--据悉，在股市持续调整之际，部分公募基金近来每日都接到大型险企的申购要求，显示部分保险资金正在试探性进场。不过，记者发现，大部分保险资金仍在持币观望，等待右侧信号确认后再择机介入优质标的。

--境内首单绿色金融债券成功簿记发行200亿元人民币，实现国内绿色金融债券从制度框架到产品发行的正式落地。

--上海建工 公告，公司与下属全资子公司组成的联合体参与都江堰市滨江新区基础设施投资建设PPP项目的投标，为项目第一中标候选人，预计投资金额约为72亿元，其中前期费28亿元，勘察设计和建安工程费约44亿元。

--中联重科 公告确认，在过去数月中，已就一项潜在的交易与特雷克斯（Terex Corporation）进行了讨论，并向其董事会提交了收购该公司全部已发行股份的无约束力报价。目前该项交易的讨论正在进行中，中联重科将继续积极推进。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)