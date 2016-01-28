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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:21 BJT

中国个股：上海建工预中标都江堰滨江新区PPP项目，预计投资额72亿元

路透上海1月28日 - 中国上海建工集团 周四公告，公司与下属全资子公司组成的联合体参与都江堰市滨江新区基础设施投资建设PPP项目投标，为第一中标候选人，目前投标结果正在公示期；项目预计投资金额约72亿元人民币。

公告显示，项目工程内容包括都江堰市滨江新区新建市政道路10条、改建道路四条，预计于2016年2月开工；项目以“PPP+EPC”方式实施，一次招投标确定项目投资方、勘察设计单位、施工总承包及运营管理单位。

该项目前期费28亿元，对应合作期为9年，其中土地整理建设期不超过3年，服务购买期6年；勘察设计建安工程费用44亿元，合作期为12年，其中建设期不超过2年，服务购买期10年。

上海建工表示，项目的实施将有利于公司探索并积累PPP模式下的项目实施经验以及产业基金投融资经验，为公司基础设施投资业务的可持续、规模化发展打下良好基础。

上海建工周三收报4.71元，近一个月累计下跌35.56%。（完）

欲浏览详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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