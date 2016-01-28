《全球重要经济事件一览表》--1月28日-2月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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1月28日(四)
赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)在与芬兰财长斯图布的记者会上，发布芬兰经济调查(0830)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在与奥地利央行200周年有关的图书发行会上发表讲话(1630)。
东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)。
德国波恩--德国央行总裁魏德曼发表讲话(1800)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫参加有关该国经济发展前景的会议(0830)。
布鲁塞尔--比利时前央行总裁柯恩在一项主题为“监管改革对银行业的影响”的活动上讲话(1430)。
1月29日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表讲话，题为“瑞典央行非传统货币政策经验及未来之路”。
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加联邦俱乐部、美银美林的年度经济预测活动(2030)。
东京--日本央行公布利率决定并发布季度GDP/CPI预期(0200)。
布拉格--欧盟执委会副主席东布洛夫斯基等出席由捷克政府欧盟部组织的关于采用欧元的会议(0830)。
1月30日(六)
意大利都灵--意大利央行总裁维斯科向银行业人士发表讲话(0730)。
2月1日(一)
暂无重要经济事件。
2月2日(二)
美国堪萨斯城--堪萨斯联储总裁乔治就美国经济发表讲话(1800)。
日内瓦--瑞士央行总裁乔丹就瑞士经济与货币政策前景发表讲话(1000)。
悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。
东京--日本央行公布12月政策会议记录(2350)。
伦敦--英国金融咨询机构Fathom Consulting 在汤森路透举行季度货币政策论坛(0900)。
2月3日(三)
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行首席经济学家Jens Ulbrich、荷兰央行总裁克诺特在德国央行组织的为期两天的会议上发表讲话。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话(0230)。
2月4日(四)
纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策讲话(2200)。
伦敦--英国央行宣布利率决定，发布通胀报告和会议记录(1200)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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