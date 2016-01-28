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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:20 BJT

《中国重要政经日程》--1月28日

=============================今日重要政经日程==========================

1月28日（周四）

*--国新办就《中共中央 国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》有关情况举行发布会

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)

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