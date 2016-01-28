《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月28日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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*工商时报：
--行政院敲定至5月20日前持续推动政务项目有16项。第一类决续推动包括参与亚投行、加入TPP/RCEP、投保薪资上限调高、禁止莱克多巴胺美猪进口、开放陆资投资基金及外币债券、示范区一阶段自由化松绑等五项。
--台经院副院长龚明鑫昨日表示，目前各产业对未来半年景气大多持平或看坏，经济相当严峻。总统当选人蔡英文强调，执政后将推动五大创新研发产业及农业作为前导动能；民进党也预计2月底列出财经优先法案以提振经济。
*经济日报：
--国家通讯传播委员会（NCC）昨审查中嘉网路股权交易案，在新买方摩根士丹利亚洲私募基金旗下荷兰商NHPEA提出20项承诺条件后，NCC将承诺列入申请计画书，放行交易过关。下一步，只要等投审会点头同意，中嘉案即可完成交易。
--政治因素让台湾双边经贸谈判卡关，只好仰赖多边谈判解套。经济部贸易局昨日点名，除了跨太平洋伙伴协定（TPP），今年多边经贸谈判重点为服务业（TiSA）谈判，环境商品谈判（EGA），其中TiSA最快今年底谈完。
--陆客来台限缩传闻持续发酵，民进党已着手研拟对策。蔡英文竞选办公室政策执行长张景森26日召集相关业者及观光局官员共商，会议初步决议，未来除锁定东协十国推出免签优惠，也考虑提升观光局位阶，由交通部次长兼任局长。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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