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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月28日

*工商时报：

--行政院敲定至5月20日前持续推动政务项目有16项。第一类决续推动包括参与亚投行、加入TPP/RCEP、投保薪资上限调高、禁止莱克多巴胺美猪进口、开放陆资投资基金及外币债券、示范区一阶段自由化松绑等五项。

--台经院副院长龚明鑫昨日表示，目前各产业对未来半年景气大多持平或看坏，经济相当严峻。总统当选人蔡英文强调，执政后将推动五大创新研发产业及农业作为前导动能；民进党也预计2月底列出财经优先法案以提振经济。

*经济日报：

--国家通讯传播委员会（NCC）昨审查中嘉网路股权交易案，在新买方摩根士丹利亚洲私募基金旗下荷兰商NHPEA提出20项承诺条件后，NCC将承诺列入申请计画书，放行交易过关。下一步，只要等投审会点头同意，中嘉案即可完成交易。

--政治因素让台湾双边经贸谈判卡关，只好仰赖多边谈判解套。经济部贸易局昨日点名，除了跨太平洋伙伴协定（TPP），今年多边经贸谈判重点为服务业（TiSA）谈判，环境商品谈判（EGA），其中TiSA最快今年底谈完。

--陆客来台限缩传闻持续发酵，民进党已着手研拟对策。蔡英文竞选办公室政策执行长张景森26日召集相关业者及观光局官员共商，会议初步决议，未来除锁定东协十国推出免签优惠，也考虑提升观光局位阶，由交通部次长兼任局长。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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