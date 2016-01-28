国际油市：美国原油下跌逾1%，上日因俄罗斯和OPEC合作憧憬大涨

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
布兰特原油 收升1.3美元或4.1%，至每桶33.10美元。
俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev周三表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。
能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存增加840万桶，高于分析师预估的增加330万桶。这使得原油库存达到EIA开始追踪该数据以来的最高位。但库欣原油库存下降77.1万桶，支撑油价。
“整体库存增加838万桶，这促使隔夜市场布兰特和美国原油价差缩窄，”澳新银行周四在报告中称。
美股和美元周三均下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率政策不变，一如预期，并称在密切关注全球经济和金融发展态势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/李爽 审校 /王丽鑫)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。