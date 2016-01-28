《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月28日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港1月28日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.7898港元 ) 美国股市周三大幅下挫，道琼工业指数 下跌222.77点，或1.38%，至15,944.46点，此前美 国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明令部分股市投资人感到沮丧。因最近金融市场和经济动荡 ，他们原本希望美联储发出未来升息路径可能放缓的强烈信号。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 92.860 1.12 67820 7.234 3.19 中国铝业 7.150 -3.38 18111 2.228 -1.42 中国移动 53.570 -0.43 210638 83.460 -0.29 中国人寿 11.840 -1.09 221744 18.446 0.47 中石油 58.990 0.91 20718 4.595 1.89 中石化 53.880 -1.14 62968 4.197 2.12 汇丰控股 34.000 -0.26 3974483 52.971 0.13 中电信 44.140 0.89 14866 3.438 -0.05 中国联通 10.700 -0.28 115017 8.335 0.54 兖州煤业 3.780 -1.31 8910 2.945 -1.52 华能国际 30.860 -0.61 14484 6.010 0.67 南方航空 28.930 -2.53 4511 4.507 -2.02 东方航空 24.520 -4.03 6286 3.820 -1.29 中芯国际 4.270 -1.39 8505 0.665 -0.71 (完) (整理 梁慧仪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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