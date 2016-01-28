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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月28日

路透香港1月28日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.7898港元 )
    
    美国股市周三大幅下挫，道琼工业指数 下跌222.77点，或1.38%，至15,944.46点，此前美
国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明令部分股市投资人感到沮丧。因最近金融市场和经济动荡
，他们原本希望美联储发出未来升息路径可能放缓的强烈信号。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        92.860    1.12      67820             7.234       3.19
 中国铝业                       7.150   -3.38      18111             2.228      -1.42
 中国移动                      53.570   -0.43     210638            83.460      -0.29
 中国人寿                      11.840   -1.09     221744            18.446       0.47
 中石油                        58.990    0.91      20718             4.595       1.89
 中石化                        53.880   -1.14      62968             4.197       2.12
 汇丰控股                      34.000   -0.26    3974483            52.971       0.13
 中电信                        44.140    0.89      14866             3.438      -0.05
 中国联通                      10.700   -0.28     115017             8.335       0.54
 兖州煤业                       3.780   -1.31       8910             2.945      -1.52
 华能国际                      30.860   -0.61      14484             6.010       0.67
 南方航空                      28.930   -2.53       4511             4.507      -2.02
 东方航空                      24.520   -4.03       6286             3.820      -1.29
 中芯国际                       4.270   -1.39       8505             0.665      -0.71
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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