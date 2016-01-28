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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:36 BJT

《香港报摘》--经济日报1月28日

* 要闻版头条：

--香港股汇齐转弱，拆息攀升，加上国际知名投资者索罗斯（George Soros）高调开腔称会沽空中国，旋即勾起投资者对1998年金融风暴再现的忧虑。金管局六日内第二度向市场派定心丸，称＂未见有人大规模收集港元...时（股汇）双边操作很难成功。＂

* 其他：

--信安与建设银行 的合营建信基金，已申请两只基金南下，分别为债券类及混合资产类基金，基金规模分别超过30亿元人民币，预期农历年前后获批，希望下季可以推出。

--高盛报告指，中国体育用品行业前景吸引力下降，但短线前景具挑战，去年暖冬令库存增加等，料行业增长放慢，认为安踏 股价已反映正面因素，将评级降至＂中性＂，目标价21.3港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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