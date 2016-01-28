《香港报摘》--经济日报1月28日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 要闻版头条：
--香港股汇齐转弱，拆息攀升，加上国际知名投资者索罗斯（George Soros）高调开腔称会沽空中国，旋即勾起投资者对1998年金融风暴再现的忧虑。金管局六日内第二度向市场派定心丸，称＂未见有人大规模收集港元...时（股汇）双边操作很难成功。＂
* 其他：
--信安与建设银行 的合营建信基金，已申请两只基金南下，分别为债券类及混合资产类基金，基金规模分别超过30亿元人民币，预期农历年前后获批，希望下季可以推出。
--高盛报告指，中国体育用品行业前景吸引力下降，但短线前景具挑战，去年暖冬令库存增加等，料行业增长放慢，认为安踏 股价已反映正面因素，将评级降至＂中性＂，目标价21.3港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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