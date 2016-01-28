《香港报摘》--信报1月28日

* 要闻版头条：

--苹果公司 高增长的风光日子恐已终结，公司公布的最新季度业绩显示，王牌产品iPhone销量仅增长0.4%，不但是历来最慢的增速，本季更有可能历史性下跌，营业额低于预期，本季甚至预测会出现13年来首个季度跌幅。

* 其他：

--腾讯 在香港推出WeChat钱包（微信钱包）测试版，部分用户在更新应用程式WeChat后会出现＂香港钱包＂，以购买由合作伙伴新濠博亚娱乐 及香港初创公司客路（Klook）提供的港澳旅游、交通或门票等优惠。

--港视 找来近期＂爆红＂、万华媒体 间接持股的网媒毛记电视，为旗下的HKTVmall制作广告。广告短片在周一播出，短短两天已录得超过150万人次收看。港视主席王维基指出，是次广告亦带动生意倍增。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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