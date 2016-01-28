《香港报摘》--信报1月28日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 要闻版头条：
--苹果公司 高增长的风光日子恐已终结，公司公布的最新季度业绩显示，王牌产品iPhone销量仅增长0.4%，不但是历来最慢的增速，本季更有可能历史性下跌，营业额低于预期，本季甚至预测会出现13年来首个季度跌幅。
* 其他：
--腾讯 在香港推出WeChat钱包（微信钱包）测试版，部分用户在更新应用程式WeChat后会出现＂香港钱包＂，以购买由合作伙伴新濠博亚娱乐 及香港初创公司客路（Klook）提供的港澳旅游、交通或门票等优惠。
--港视 找来近期＂爆红＂、万华媒体 间接持股的网媒毛记电视，为旗下的HKTVmall制作广告。广告短片在周一播出，短短两天已录得超过150万人次收看。港视主席王维基指出，是次广告亦带动生意倍增。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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