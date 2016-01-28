中国债市：浦发银行发行境内首单绿色金融债，规模200亿元期限三年

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海1月28日 - 中国股份制银行--浦发银行 周三公告，当日在银行间市场簿记建档发行200亿元人民币的绿色金融债，期限三年，票面利率为2.95%。这也是去年12月央行推出绿色金融债品种以来银行间市场发行落地的首单。
该期债券最终发行规模为200亿元，自1月29日开始起息，经新世纪资信评估评定，主体和债项评级均为AAA。国泰君安证券 为牵头主承销商，中金公司、华泰证券 和海通证券 担任联席主承销商。
中国央行去年12月在银行间债券市场推出绿色金融债券品种，即由金融机构法人依法发行的、募集资金只能用于支持绿色产业项目的债券，符合条件的绿色债券纳入相关货币政策操作的抵（质）押品范围。
央行官员此后曾表示，央行将先推出绿色金融债，再推绿色企业债。此外，已经有开发性国外金融机构表达了发行绿色熊猫债的意愿。 （完）
欲浏览详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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