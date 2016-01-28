中国债市：浦发银行发行境内首单绿色金融债，规模200亿元期限三年

路透上海1月28日 - 中国股份制银行--浦发银行 周三公告，当日在银行间市场簿记建档发行200亿元人民币的绿色金融债，期限三年，票面利率为2.95%。这也是去年12月央行推出绿色金融债品种以来银行间市场发行落地的首单。

该期债券最终发行规模为200亿元，自1月29日开始起息，经新世纪资信评估评定，主体和债项评级均为AAA。国泰君安证券 为牵头主承销商，中金公司、华泰证券 和海通证券 担任联席主承销商。

中国央行去年12月在银行间债券市场推出绿色金融债券品种，即由金融机构法人依法发行的、募集资金只能用于支持绿色产业项目的债券，符合条件的绿色债券纳入相关货币政策操作的抵（质）押品范围。

央行官员此后曾表示，央行将先推出绿色金融债，再推绿色企业债。此外，已经有开发性国外金融机构表达了发行绿色熊猫债的意愿。 （完）

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