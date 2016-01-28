《中国报摘》--其他报纸重要消息1月28日

--保监会副主席黄洪表示，2016年要在现有四个试点城市的基础上，选择经济条件较好、房地产市场较为规范、当地政府支持的城市和地区纳入老年人住房反向抵押养老保险试点范围，通过扩大业务经营区域，使更多的老年人享受到这项政策福利。

--全国股转公司公布2015年的监管工作情况指出，当前各类市场主体的诸多违法违规行为已带有明显的“主观故意”，作为监管者要高度警惕，并表态，加强监管已经是新三板的日常性工作，是常态化的制度安排，绝不会因市场形势而出现“松紧”变化，各市场主体莫将“包容”当“纵容”。