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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月28日

**上海证券报**

--保监会副主席黄洪表示，2016年要在现有四个试点城市的基础上，选择经济条件较好、房地产市场较为规范、当地政府支持的城市和地区纳入老年人住房反向抵押养老保险试点范围，通过扩大业务经营区域，使更多的老年人享受到这项政策福利。

**证券时报**

--全国股转公司公布2015年的监管工作情况指出，当前各类市场主体的诸多违法违规行为已带有明显的“主观故意”，作为监管者要高度警惕，并表态，加强监管已经是新三板的日常性工作，是常态化的制度安排，绝不会因市场形势而出现“松紧”变化，各市场主体莫将“包容”当“纵容”。

**东方早报**

--国务院新闻办公室发表《中国的核应急》白皮书显示，截至2015年10月底，中国大陆运行核电机组27台，总装机容量2550万千瓦；在建核电机组25台，总装机容量2751万千瓦。中国在建核电机组数世界第一。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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