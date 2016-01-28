《香港报摘》--其他报纸重要消息1月28日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 明报：
--李兆基不断增持上市旗舰恒基地产 至72.28%，令公众持股量逐渐逼近25%下限。花旗预期，恒地重组机会正在上升，并估计两大方向将是恒地手上的中华煤气 股份作实物分派，或将恒地私有化。
--浓缩中药配方颗粒生产商培力控股 计划今年在港增至50至60间中医诊所，并正筹备线上到线下(O2O)概念店。
* 苹果日报：
--中国邮政储蓄银行已委任五家投行，包括美银美林、中金、高盛、大摩及摩通，负责牵头其上市，料最快下半年挂牌，集资规模约80亿美元。
* 东方日报：
--永利澳门 在澳门路氹兴建永利皇宫，继去年11月由于承建商Leighton施工进度落后，将开业日由今年3月延至6月后。永利昨进一步公布，已于上月底向Leighton发函，关注有关的施工进度将无法达致工程原定里程碑，并指根据合约规定，若工程延误承建商将承担2亿美元潜在负债。
* 星岛日报：
--对于本地楼市转向，美联集团 主席黄建业表示，楼价过去上升历时12年，现时有所调整十分正常，料今年楼价会跌10%，认为今次调整时间会较长，但不会像97、03年持续五至六年般长，估计只需二至三调整。
* 文汇报：
--广州港集团日前与同在珠三角的珠海港集团签订战略合作框架协议，拟进行多方面合作。广州港集团董事长陈洪先指，这次双方在码头业务、西江航线、大宗散货物流配送以及融资租赁等方面开展多方位合作，进一步增强珠三角港口在全国沿海港口的竞争力。（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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