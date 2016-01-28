《香港报摘》--其他报纸重要消息1月28日

* 明报：

--李兆基不断增持上市旗舰恒基地产 至72.28%，令公众持股量逐渐逼近25%下限。花旗预期，恒地重组机会正在上升，并估计两大方向将是恒地手上的中华煤气 股份作实物分派，或将恒地私有化。

--浓缩中药配方颗粒生产商培力控股 计划今年在港增至50至60间中医诊所，并正筹备线上到线下(O2O)概念店。

* 苹果日报：

--中国邮政储蓄银行已委任五家投行，包括美银美林、中金、高盛、大摩及摩通，负责牵头其上市，料最快下半年挂牌，集资规模约80亿美元。

* 东方日报：

--永利澳门 在澳门路氹兴建永利皇宫，继去年11月由于承建商Leighton施工进度落后，将开业日由今年3月延至6月后。永利昨进一步公布，已于上月底向Leighton发函，关注有关的施工进度将无法达致工程原定里程碑，并指根据合约规定，若工程延误承建商将承担2亿美元潜在负债。

* 星岛日报：

--对于本地楼市转向，美联集团 主席黄建业表示，楼价过去上升历时12年，现时有所调整十分正常，料今年楼价会跌10%，认为今次调整时间会较长，但不会像97、03年持续五至六年般长，估计只需二至三调整。

* 文汇报：

--广州港集团日前与同在珠三角的珠海港集团签订战略合作框架协议，拟进行多方面合作。广州港集团董事长陈洪先指，这次双方在码头业务、西江航线、大宗散货物流配送以及融资租赁等方面开展多方位合作，进一步增强珠三角港口在全国沿海港口的竞争力。（完）