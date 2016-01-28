EIA库存周报：美国上周原油库存增至纪录高点，汽油库存也增加

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透纽约1月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存升至纪录高点，汽油库存也增加，但馏分油库存下降。
上周原油库存 增加840万桶，分析师预计增加330万桶。原油库存攀升至4.9492亿桶，为EIA开始跟踪该数据以来的最高水平。
EIA称，美国原油交割地库欣库存 减少77.1万桶。
“库欣库存减少或许是利好，也是我们希望看到的。但这也可能意味着北达科他州在减产，”Forst & Sullivan的商业发展部门负责人Carl Larry说。
该库存报告不像美国石油协会(API)周二公布的库存数据那样偏空。API称上周原油库存增加1,100万桶 。EIA库存数据公布后，美国原油期货上涨。
EIA的数据显示，炼厂原油日加工量 减少55.1万桶，产能利用率 下降3.2个百分点。
上周汽油库存 增加350万桶，路透调查的分析师预计为增加150万桶。美国中西部的汽油库存创2010年以来最高。
数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少410万桶，预期为减少190万桶。
上周美国原油日进口量 减少6.9万桶。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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