EIA库存周报：美国上周原油库存增至纪录高点，汽油库存也增加

路透纽约1月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存升至纪录高点，汽油库存也增加，但馏分油库存下降。

上周原油库存 增加840万桶，分析师预计增加330万桶。原油库存攀升至4.9492亿桶，为EIA开始跟踪该数据以来的最高水平。

EIA称，美国原油交割地库欣库存 减少77.1万桶。

“库欣库存减少或许是利好，也是我们希望看到的。但这也可能意味着北达科他州在减产，”Forst & Sullivan的商业发展部门负责人Carl Larry说。

该库存报告不像美国石油协会(API)周二公布的库存数据那样偏空。API称上周原油库存增加1,100万桶 。EIA库存数据公布后，美国原油期货上涨。

EIA的数据显示，炼厂原油日加工量 减少55.1万桶，产能利用率 下降3.2个百分点。

上周汽油库存 增加350万桶，路透调查的分析师预计为增加150万桶。美国中西部的汽油库存创2010年以来最高。

数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少410万桶，预期为减少190万桶。