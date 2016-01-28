港报社评：嘴炮无助打大鳄，改革切忌用笨招--信报1月28日

前任廉政专员汤显明卷入不当酬酢及馈赠风波，经过接近三年调查，律政司决定不起诉。律政司指出，在收到廉署的调查报告及相关资料后，对案件进行研究，并委托海外御用大律师（Jonathan Caplan QC）就应否向汤显明提出检控提供独立法律意见。去年10月9日，御用大律师向律政司提交最终意见书，他认为不论就＂公职人员行为失当＂或任何其他罪行，在法律上均未有充分证据向汤显明提出刑事检控。

出现这样的结果，也许有不少人认为未能彰显公义，甚至会衍生＂包庇贪汤＂的质疑。对于律政司的决定，现任廉政专员白韫六重申，相关调查没有政治考虑，只是证据不足，不能勉强起诉。

姑勿论如何，香港的反贪工作始终有一个相对严谨的程序，最低限度寻求过海外御用大律师的专业意见，反观内地，情况则＂戏剧化＂得多。前日下午3至5时，中国国家统计局局长王保安还在举行新闻发布会，侃侃而谈人民币不存在贬值基础，中国经济如何稳定增长，中国股市怎样充满信心，并且驳斥国际金融大鳄索罗斯唱淡中国经济的言论，贬为＂一家之言＂。可是到了6时40分，中纪委官网宣布＂国家统计局党组书记、局长王保安涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查＂。与会记者来不及把王保安的发言化作新闻稿，已经要火速将这位局长更正为＂前局长＂。

王保安忽然落马，带出两个问题。首先，中国官员关于经济的言论还作得准吗？尤其关于统计数字，王保安在记者会表示＂百分之六点九的增速放在全球实际上是高富帅的形象＂，说不定是涂脂抹粉的溢美之谈，毕竟外界对于百分之六点九经济增长的说法早已半信半疑。其次，内地不断打虎拍苍蝇，为什么打来拍去总是无法让人产生＂廉洁中国＂的观感？讽刺的是，王保安未出事之前驳斥索罗斯的唱淡论，索罗斯却在不久前的访问之中提到，中国打贪而没有独立传媒，注定失败。基于此，本报创办人林行止本周三在其专栏以＂传媒不独立贪官难除＂为题，为读者分享这位大炒家的深度看法。

一个贪官倒下了，还有千千万万个贪官前仆后继，如此富有中国特色的打贪，对于驳斥外界的唱淡论绝对不是好事，原因是没有信心保证。踏入2016年以来，中国股市连续受挫，一个月内出现多次暴跌。1月4日推出限制市场大幅波动的A股熔断机制，竟然出现四日内两度熔断至收市的局面，令证监会不得不紧急叫停，熔断机制本身也熔断了。在这个跌跌不休的哀怨气氛下，尽管官媒如《人民日报》接二连三高调炮轰金融大鳄沽空人民币的言论，仍然无法扭转市场的悲观情绪，纷纷以最诚实的身体语言走资去也。国家队再出动银弹暴力救市又如何？有钱不代表有人，有人不代表有计，有计不代表有效。综观过去半年惊涛骇浪的中国市场，要不是财金系统缺乏熟悉市场套路的专家，就是熟悉市场的专家不在权力核心，即使身处权力核心，谁也难保不会像王保安那样戏剧化落马。现在人民币贬值，意味着中国输出通缩，稳定增长与充满信心云云，打嘴炮的空谈无助于击退身经百战的大鳄。

国家主席习近平谈到种种改革，包括司法体制改革、户籍制度改革、农村土地制度改革及足球改革等等，总爱说＂开弓没有回头箭＂。既然如此，能不能为金融改革来个左右开弓？日前新华网发表《习近平眼中的金融短板》，通过梳理近一年来习近平重要讲话，直击中国金融行业发展过程中的短板，探寻金融改革突破路径。说是这么说，怕只怕药石乱投，头痛医不了头，脚痛医不了脚。

若说，亚洲金融危机有历史重演的趋势，那么金融改革的当务之急是把懂得业务、熟悉市场的专家放在适当的权位，而且必须实事实干，不再东施效颦引入熔断机制之类的笨招。当然，最彻底的改革金融之道莫过于建立典章制度，真真正正肃贪倡廉，并且容许独立传媒有力监察。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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