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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 17:06 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--1月29日****

(因官方更正，德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值应为较前月下降“1.0%”，非下降“0.9%”)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月28日(四)
    2350 日本工业生产                             12月初值       -0.3%      -0.9%
             一个月预估值                                          --       +0.9%
             两个月预估值                                          --       +6.0%
    
    1月29日(五)
    0005 英国GfK消费者信心指数                         1月         正1        正2
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第四季         --       +0.9%
                            (较上年同期)                           --       +1.7%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     12月         --       +5.7%
             房屋开工(较上年同期)                                +0.5%      +1.7%
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第四季初值       +0.2%      +0.3%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     12月       +0.5%      +0.2%
                         (较上年同期)                            +2.0%      +2.3%
    0900 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  1月初值       +0.4%        --
    0745 法国消费支出(较前月)                         12月       +0.5%      -1.1%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月         --       +0.1%
    0800 瑞士KOF领先指标                               1月        正96     正96.6
    0900 意大利PPI(较前月)                            12月         --       -0.5%
                  (较上年同期)                                     --       -3.3%
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                       12月       +5.2%      +5.1%
               对家庭贷款                                          --       +1.4%
               对非金融企业贷款                                    --       +0.9%
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                    1月初值       +0.4%      +0.2%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                  +0.9%      +0.8%
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              11月       +0.3%       持平
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月       -0.3%      -0.2%
                              (较上年同期)                         --       -0.2%
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                 12月初值         --     逆差605
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第四季初值       +0.8%      +2.0%
             最终销售                                            +1.7%      +2.7%
             消费者支出                                            --       +3.0%
             GDP平减指数                                         +0.8%      +1.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.2%      +1.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +0.7%      +1.3%
    1330 美国薪资                                   第四季         --       +0.6%
             雇佣成本指数                                        +0.6%      +0.6%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 1月        45.0       42.9
    1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数         1月终值        93.0       93.3
                                  现况指数                       105.5      105.1
                                  预期指数                        84.5       85.7
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    1月27日(三)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     12月       -1.1%      -0.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周   买超4,753        -- 
             外资投资日本股票(亿日圆)                        卖超1,892        -- 
    
    1月28日(四)
    0030 澳洲出口物价                               第四季       -5.4%        -- 
             进口物价                                            -0.3%        -- 
    0700 德国进口物价(较前月)                         12月       -1.2%      -1.2%
                     (较上年同期)                                -3.1%      -3.2%
    0900 意大利薪资通胀指数(较前月)                   12月        持平        -- 
                           (较上年同期)                          +1.3%        -- 
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第四季初值       +0.5%      +0.5%
                              (较上年同期)                       +1.9%      +1.9%
    1000 欧元区企业景气指数                            1月      正0.29     正0.39
                经济景气指数                                   正105.0    正106.4
                工业景气指数                                     负3.2      负2.4 
                服务业景气指数                                  正11.6     正12.9
                消费者信心指数                                   负6.3      负6.3
                消费者通胀预期指数                               正2.3        -- 
                生产者通胀预期指数                               负4.2        -- 
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 1月        正16       正18 
    1230 美国建筑许可年率(万户)                 12月修正值       120.4        --  
             建筑许可(较前月)                                    -6.1%        -- 
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月)           1月初值       -0.8%      -0.8% 
                                (较上年同期)                     +0.5%      +0.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较上月)                    -1.0%      -1.0% 
                                     (较上年同期)                +0.4%      +0.4% 
    1330 美国耐久财(耐用品)订单                       12月       -5.1%      -0.6%
             扣除运输的耐久财订单                                -1.2%      -0.1% 
             扣除国防的耐久财订单                                -2.9%        --  
             扣除飞机的非国防资本财订单                          -4.3%      -0.2% 
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          1月23日当周        27.8       28.2 
                        四周均值(万人)                            28.3        --  
                  续请失业金人数(万人)         1月16日当周       226.8      221.7
    1500 美国成屋待完成销售指数                       12月       106.8        -- 
             成屋待完成销售(较前月)                              +0.1%      +0.8%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    2月          67        -- 
    2145 新西兰建筑许可                               12月       +2.3%        -- 
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     12月       -1.9%      -3.0%
             工业生产(较上月)                                    +1.3%      +0.3%
             服务业产出(较前月)                                   持平        -- 
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 12月       -4.4%      -2.4%
             所有家庭支出(较前月)                                +1.0%      +2.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  12月       +0.1%      +0.1%
             全国整体CPI                                         +0.2%        --  
             东京地区核心CPI(较上年同期)               1月       -0.1%      +0.1%
             东京地区整体CPI                                     -0.3%        -- 
    2330 日本求才求职比                               12月        1.27       1.26
             失业率                                               3.3%       3.3%
    (完)

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