更正-****主要国家经济指标预测--1月29日****

(因官方更正，德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值应为较前月下降“1.0%”，非下降“0.9%”) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月28日(四) 2350 日本工业生产 12月初值 -0.3% -0.9% 一个月预估值 -- +0.9% 两个月预估值 -- +6.0% 1月29日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 正1 正2 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +1.7% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +5.7% 房屋开工(较上年同期) +0.5% +1.7% 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.3% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.0% +2.3% 0900 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +0.4% -- 0745 法国消费支出(较前月) 12月 +0.5% -1.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.1% 0800 瑞士KOF领先指标 1月 正96 正96.6 0900 意大利PPI(较前月) 12月 -- -0.5% (较上年同期) -- -3.3% 0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +5.2% +5.1% 对家庭贷款 -- +1.4% 对非金融企业贷款 -- +0.9% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +0.4% +0.2% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.3% 持平 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.2% (较上年同期) -- -0.2% 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差605 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +0.8% +2.0% 最终销售 +1.7% +2.7% 消费者支出 -- +3.0% GDP平减指数 +0.8% +1.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +1.3% 1330 美国薪资 第四季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 45.0 42.9 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 93.0 93.3 现况指数 105.5 105.1 预期指数 84.5 85.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月27日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -1.1% -0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超4,753 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,892 -- 1月28日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -5.4% -- 进口物价 -0.3% -- 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.2% -1.2% (较上年同期) -3.1% -3.2% 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 12月 持平 -- (较上年同期) +1.3% -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.9% 1000 欧元区企业景气指数 1月 正0.29 正0.39 经济景气指数 正105.0 正106.4 工业景气指数 负3.2 负2.4 服务业景气指数 正11.6 正12.9 消费者信心指数 负6.3 负6.3 消费者通胀预期指数 正2.3 -- 生产者通胀预期指数 负4.2 -- 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正16 正18 1230 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 120.4 -- 建筑许可(较前月) -6.1% -- 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.8% -0.8% (较上年同期) +0.5% +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -1.0% -1.0% (较上年同期) +0.4% +0.4% 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 -5.1% -0.6% 扣除运输的耐久财订单 -1.2% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -2.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -4.3% -0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月23日当周 27.8 28.2 四周均值(万人) 28.3 -- 续请失业金人数(万人) 1月16日当周 226.8 221.7 1500 美国成屋待完成销售指数 12月 106.8 -- 成屋待完成销售(较前月) +0.1% +0.8% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 67 -- 2145 新西兰建筑许可 12月 +2.3% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -1.9% -3.0% 工业生产(较上月) +1.3% +0.3% 服务业产出(较前月) 持平 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -4.4% -2.4% 所有家庭支出(较前月) +1.0% +2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +0.1% +0.1% 全国整体CPI +0.2% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.1% +0.1% 东京地区整体CPI -0.3% -- 2330 日本求才求职比 12月 1.27 1.26 失业率 3.3% 3.3% (完)