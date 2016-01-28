港报社评：汤显明避过刑事检控，廉署应追究违规责任--明报1月28日

前任廉政专员汤显明任内在酬酢、馈赠、外访等一些不当违规行为，律政司调查约两年半之后，决定不对他提出刑事检控，此事在检控层面告一段落。不过，律政司表明不检控决定是基于没有充分证据，不应该被理解为律政司认同汤显明的行为；事实上，关于此事的几份调查报告，都认定汤显明在当时廉署一些人协助下违规。廉署要找出违纪违规的职员，施以恰当惩处，让市民确信廉署绝不姑息害群之马，愿意清理队伍重新出发，重建市民对廉署肃贪倡廉的信心和信任。

律政司就汤显明涉及的情况，考虑过多项可能相关控罪，包括＂公职人员行为失当＂、＂串谋诈骗＂、＂索取或接受利益＂、＂向代理人提供利益＂、＂欺诈＂和＂经宣誓后作出虚假陈述＂等。另外，律政司委托海外御用大律师提供独立法律意见，最后因为刑事案门槛甚高，需要毫无疑点的证据，而汤显明的一些行为虽然未符合公衆期望，不过，若要找到充分证据使他入罪，确实有难度。

例如汤显明多次宴请内地有地位的政协委员，投诉认为他此举有＂延后利益＂嫌疑，只是有关指控纯属推论，无法有充分证据证明宴请是出于贿赂的目的。至于酬酢超支，表面上汤显明有绕过规定之嫌，不过，他作为专员有酌情权批准人均上限酬酢超支；至于分单，律政司指出无证据证明汤显明获告知把分开购买的酒水费用合计，便会超出开支上限，因而无法证明他触犯了公职人员行为失当等罪行。诸如此类，基于汤显明的身分、当时廉署的规则规例未够周延等，律政司结合独立法律意见，认为若提出刑事检控，并无合理机会可达至汤显明被定罪的结果，因此决定不对他提控。

汤显明是否被刑事检控，事态十分敏感，会引起包括有没有政治因素考虑等猜测。律政司约5页半纸的详细交代，梳理出汤显明的行为可能涉及什么罪行，而律政司和独立法律意见的考虑都铺陈出来，清晰显示不检控的脉络和决定，完全符合逻辑。因此，有理由相信律政司的决定是严格按《检控守则》办事，让证据说话，若证据不可接纳和不可靠，无法做出合理推论，即是证据不充分，因而决定不检控。检控权是本港法治重要一环，从律政司的处理，显示检控权恪守独立运作，未受其他力量影响。律政司对曾荫权案和汤显明案的处理，使市民对本港独立办案，秉持中立，不受干扰，仍然可以有信心。

汤显明不被追究刑事责任，不等于他的一些行为完全无问题。律政司的声明特别指出，＂今次律政司基于没有充分证据的考虑不作出检控，不应被理解为律政司认同汤显明的行为或其中任何部分＂。律政司长袁国强在交代情况时，特别指出不认同的是指管治和纪律两方面。事实上，审计报告揭发汤显明领导下的廉署，在酬酢、馈赠、外访等违规之后，先后有3份调查此事的报告，包括特首委任的独立检讨委员会报告、立法会帐目委员会报告和立法会专责委员会报告，对汤显明涉及的不当情事，批评力度虽有不同，但是都认定他的一些行为和做法有违规不当。事态对廉署内部规则规例的背离和践踏，廉署必须追究，向社会人士昭示廉署对腐败行为的零容忍。

另外，帐委会和独立委会的报告都指出，汤显明并非单独行事，而是有其他人协助，使酬酢超支分单、馈赠和外访安排等，都有人执行他的意志。还有是事态揭露之时，廉署公开交代，包括答覆立法会议员的查询，有关馈赠礼物分类和价值总数曾经一改再改，显示有人意图隐瞒或误导，淡化事态。这种行为，廉署绝对不应该容忍，要彻底全面调查，对违反规定、行为不当的人，无论是现职或已经离职，都要给予惩罚。

现任廉政专员白韫六表示会对违规不当做法，进行内部调查，若确定有人要负责，会施以纪律处分；不过，他透露根据一贯做法，内部纪律处分不会公开。当年白韫六接任未几，即爆出这件事，起初他的处理相信基于信任下属，不知道发布了一些失实情况，一度陷于被动，其后他主导处理，事态才返回常轨。白韫六就此事的切身经历，应该感受良多，他应该把感受化为积极动力，彻底把潜伏在廉署的贪腐因子揪出来，要他们付出代价。基于社会对此事的关切，白韫六在日后内部处分有结果之时，应该考虑适当披露信息，让市民知道廉署正式割离贪腐，回复为一支市民可信赖的肃贪倡廉队伍。（完）

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