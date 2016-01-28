港报社评：冲击换关注，只会失同情--星岛日报1月28日

香港大学校务委员会开会，再度有学生试图冲击会场，部分委员被困，气得校长马斐森向全校发电邮谴责学生的行为，声明不能纵容＂暴民政治＂，并愿意向警方提供事件经过的录影内容。换言之，参与学生可能要面对刑事调查。 这些学生反对特首必然担任港大校监的传统，反对由李国章出任校委会主席，以及支持陈文敏出任副校长。在最后两点诉求落空之后，他们集中要求港大成立专责小组审视《香港大学条例》，改变校监和校委会的产生和组成办法。 学生们为此发起罢课静坐，参加者最多时只有200百多人，响应冷淡，其后约见十所学院院长又得不到积极反应，公众也不大关注。到发生冲击事件，成为社会焦点，却不等如会得到更多人同情和支持。 讽刺的是，当晚由李国章首次主持的校委会会议，已经通过了会成立检讨大学管治的专责小组，只是要待大学教育资助委员会的检讨报告面世后才成立。学生的冲击，就显得出师无名。 到学生辩称不满有关小组不是即时成立，有识之士就难免觉得他们强辞夺理，原因是即使一些政治理念与学生相近的校委会成员，都表明用上一、两个月来厘清委员会的成员和职责范围，是合理时间。 经历过＂等埋首席副校＂事件的学生，也许怀疑不即时成立小组是无了期的拖延手法。这种不信任，同时反映在有学生阻挠其中一位校委上救护车离去。不过，学生没有证据确定这位校委佯装不适，以＂想当然＂的主观推断就阻人上救护车，是很危险也甚野蛮的做法。 至于校委会是否拖延成立专责小组，学生如果经过一段合理的日子仍然不见这决定落实，才作出进一步行动，就可较容易得到社会的理解。 今次试图冲击会场和包围救护车事件，参加者除了学生，还混进了一些激进政治组织成员，部分人在现场鼓动学生冲击，一些人只顾攻击校委会的决定，而未有提出合理的理据，令人觉得故意制造本可避免的冲击场面，以激化事件。 校委会既已议决成立专责小组，学生的冲击行动不但多余，而且破坏校委成员加强对外沟通的安排。本来校委会打算会后即时向传媒交代，李国章亦曾有意面见学生，结果都因为场面太混乱、安全受威胁而取消。 学生希望保护大学自主、学术不受政治干预，这是社会珍视的价值，校方亦愿意与学生进行理性沟通和讨论。不过，如果学生硬要用上一些激烈手法来挑起群众情绪，甚至阻碍他人的行动自由，恐怕会适得其反，只能凝聚少数死硬支持者，却令大多数人望而却步，就会逐渐脱离群众，变得愈来愈孤立。（完）