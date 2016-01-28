港报社评：港大非法外之地，违规犯法应承责--文汇报1月28日

港大校委会前晚会议后发生的混乱场面，令社会哗然。校长马斐森谴责学生的行动危害他及其他校委的人身安全，强调不能纵容暴民统治，西区警署重案组已接手跟进事件。学生暴力包围校委会，挑战校规和法律的行为，为法治社会所不容。港大不是法外之地，学生没有＂免死金牌＂，港大、警方必须对违规犯法学生作出严正处理，以免无法无天行为泛滥成灾。

根据《香港大学条例》，校委会是大学的最高管治机构，在符合条例与规程规定下行使权力。学生有权表达意见，但不等于有权强行要求校委会按他们的意志行事。另外，按照《香港大学条例》规定，学生拒绝遵从校委会命令，大学纪律委员会可因应校长命令作出调查及裁断，若被裁定罪成，严重者可被逐出大学。校委会已经同意成立专责小组研究大学管治，正是回应罢课学生的诉求。但是，少数学生依然以诸多强词夺理的理由，冲击校委会会议，不准校委会主席李国章等多名校委离开，公然挑战校委会的权力，显然是冲击学校正常秩序的违规行为。

事后多名港大校委均指学生的冲击行为不应该，校长马斐森更向全校师生及校友发出电邮，以港大中央管理小组成员身份，谴责学生拒绝让校委离开，令校委会委员、保安人员以及他本人置于危险中，更形容学生的行动有如暴民，无助推进讨论。马斐森的谴责措词严厉，足显事态严重。去年学生冲击港大校委会事件后，有1,000多名校友联署致信马斐森，促请校方严肃处理参与暴力违法事件的学生，遵从大学的制度，以公平、公开、公正的态度处理学校的事务，维护港大的传统、历史和声誉。校长、校委有责任维护港大的正常运作，扞卫校委会尊严，港大首先要严格按照校规，追究学生暴力围堵冲击的责任，维护港大的校规和校誉。

港大学生围堵校委、冲击校委会，更是明目张胆的违法行为。阻塞校委会开会大楼的出入口，变相禁锢校委，甚至不准身体不适的校委求救离开，明显侵犯校委的合法自由和权益。当警方应校方要求，进校协助院校职员及保安员维持秩序，期间有学生向警员投掷杂物，阻碍警方执法，不断作出挑衅行为，与「占中」期间的暴徒无异，危害公共安全，破坏社会秩序。警方一定要彻查事件，如有触犯刑法又证据充分者，应该提出检控，交由法庭依法惩治。

港大作为百年高等学府，学生暴力围堵校委的事件一再重演，令社会震惊。究其原因，去年搞事学生没有受到任何处分，令有些人更加有恃无恐。香港是法治社会，任何人都不能凌驾于法律之上，大学生本应知书识礼，更没有违法不究的特权。如果港大学生＂非制度化＂的抗争屡试不爽，违规违法变成家常便饭，定会导致礼崩乐坏，激进暴戾变本加厉，更会将暴力激进的歪风吹向社会，令香港动荡不安。因此，只有从严处治违规违法学生，遏止任性妄为，才能切实维护法治，保障社会安宁。（完）

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