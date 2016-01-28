中信期货：多头顽强抵抗难改中国期指弱势

大盘周二选择向下突破，周三虽然探底略微回升，但仍然收跌。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌分别为下跌0.35%、上涨0.09%和下跌1.34%，对应的期指三品种当月合约分别下跌1.62%、0.88%和3.42%。从期指近期的持仓数据看，多头一直在顽强抵抗，但最终还是难以扭转弱势格局。