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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 09:09 BJT

中信期货：多头顽强抵抗难改中国期指弱势

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

大盘周二选择向下突破，周三虽然探底略微回升，但仍然收跌。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌分别为下跌0.35%、上涨0.09%和下跌1.34%，对应的期指三品种当月合约分别下跌1.62%、0.88%和3.42%。从期指近期的持仓数据看，多头一直在顽强抵抗，但最终还是难以扭转弱势格局。

周三IF主力席位数据不太乐观，前20席位多头增仓1016手，空头增仓1355手，空方实力明显较强。虽然前期市场高度关注的广发期货席位减持空头254手，但中信、华泰长城、国泰君安、海通、东证期货席位增持空单都超过200手，说明看空氛围没有得到有效改善。

　　因此，从多头始终被动且空方大幅加仓的形势看，预计期指要形成有效反弹难度依然较大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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