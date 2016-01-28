中信期货：多头顽强抵抗难改中国期指弱势

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月28日的《期货日报》：
大盘周二选择向下突破，周三虽然探底略微回升，但仍然收跌。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌分别为下跌0.35%、上涨0.09%和下跌1.34%，对应的期指三品种当月合约分别下跌1.62%、0.88%和3.42%。从期指近期的持仓数据看，多头一直在顽强抵抗，但最终还是难以扭转弱势格局。
周三IF主力席位数据不太乐观，前20席位多头增仓1016手，空头增仓1355手，空方实力明显较强。虽然前期市场高度关注的广发期货席位减持空头254手，但中信、华泰长城、国泰君安、海通、东证期货席位增持空单都超过200手，说明看空氛围没有得到有效改善。
因此，从多头始终被动且空方大幅加仓的形势看，预计期指要形成有效反弹难度依然较大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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