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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 11:14 BJT

重发-韩国已公布经济指标--2016/1/28

(重发以补充预估值)

 经济指标                      时间   最新数据       前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.6%  @            +1.3%  @-r             --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      12月      +1.3%               +1.0%              2月1日    +0.90%
                                                                                        
 工业生产(m/m)                 11月      -2.1%  @            -1.3%  @-r        1月28日     +0.3%
 失业率                        12月       3.4%  @             3.4%  @          2月16日        --
 贸易收支(亿美元)              12月     顺差70  r          顺差103  r           2月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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