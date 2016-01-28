国信期货：大连铁矿石期货短期涨势或见顶

在钢铁行业去产能的政策主导下，铁矿石价格后期易跌难涨，螺纹钢走势将强于铁矿石，买螺纹钢卖铁矿石套利可中线持有。

综合来看，化解钢铁业过剩产能显然已经成为今年的重点任务，且国内经济增速持续放缓令钢铁消费出现负增长，今年的钢铁产量势必减少。加上河北唐山将在今年4月底至10月中旬召开世界园艺博览会，届时必然会有不少钢厂减产限产，铁矿石的消耗量也会出现明显减少。而国际铁矿石主要生产商的2016年计划产量与2015年基本持平，因此今年铁矿石市场仍将处于供过于求的状态。目前铁矿石期货反弹基本到顶，后期螺纹钢的走势将强于铁矿石，可以进行买螺纹钢卖铁矿石的中线套利。(完)