国信期货：大连铁矿石期货短期涨势或见顶

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自1月28的《期货日报》：
在钢铁行业去产能的政策主导下，铁矿石价格后期易跌难涨，螺纹钢走势将强于铁矿石，买螺纹钢卖铁矿石套利可中线持有。
综合来看，化解钢铁业过剩产能显然已经成为今年的重点任务，且国内经济增速持续放缓令钢铁消费出现负增长，今年的钢铁产量势必减少。加上河北唐山将在今年4月底至10月中旬召开世界园艺博览会，届时必然会有不少钢厂减产限产，铁矿石的消耗量也会出现明显减少。而国际铁矿石主要生产商的2016年计划产量与2015年基本持平，因此今年铁矿石市场仍将处于供过于求的状态。目前铁矿石期货反弹基本到顶，后期螺纹钢的走势将强于铁矿石，可以进行买螺纹钢卖铁矿石的中线套利。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选