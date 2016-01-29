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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 09:38 BJT

《香港重要政经日程》--1月29日-2月5日

================== 今日重要政经消息=================

1月29日（周五）

-- 公布12月份M-3货币供应。

-- 公布12月底外汇基金总资产数字。

-- 公布12月底人民币存款。

--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。

--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。

--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。

*--15:00 金融管理局举行＂香港银行业：2015年回顾与2016年工作重点＂新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

2月1日（周一）

-- 金界控股 公布年度业绩。

--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。

2月2日（周二）

-- 中国多金属 公布年度业绩。

-- 合和公路基建 公布中期业绩。

-- 华虹半导体 公布首季度业绩。

-- 数码通 公布中期业绩。

-- 公布12月份零售销售数字。

--11:30 中海油田服务 2016年战略指引发布会。

2月3日（周三）

-- 公布1月份香港PMI。

-- 卡宾 公布年度业绩。

-- 联想集团 公布第三季度业绩。

-- 白马户外媒体 公布年度业绩。

-- 万嘉集团 公布第三季度业绩。

2月4日（周四）

-- 中信大锰 公布年度业绩。

-- 新城发展控股 公布年度业绩。

-- 生力啤 公布年度业绩。

*2月5日（周五）

-- 公布1月底外汇储备资产数字。

-- 汉港控股 公布第三季业绩。

-- 新华汇富金融 公布中期业绩。

-- 永利地产发展 公布年度业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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