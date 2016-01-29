《香港重要政经日程》--1月29日-2月5日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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================== 今日重要政经消息=================
1月29日（周五）
-- 公布12月份M-3货币供应。
-- 公布12月底外汇基金总资产数字。
-- 公布12月底人民币存款。
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
*--15:00 金融管理局举行＂香港银行业：2015年回顾与2016年工作重点＂新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
2月1日（周一）
-- 金界控股 公布年度业绩。
--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。
2月2日（周二）
-- 中国多金属 公布年度业绩。
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
-- 公布12月份零售销售数字。
--11:30 中海油田服务 2016年战略指引发布会。
2月3日（周三）
-- 公布1月份香港PMI。
-- 卡宾 公布年度业绩。
-- 联想集团 公布第三季度业绩。
-- 白马户外媒体 公布年度业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季度业绩。
2月4日（周四）
-- 中信大锰 公布年度业绩。
-- 新城发展控股 公布年度业绩。
-- 生力啤 公布年度业绩。
*2月5日（周五）
-- 公布1月底外汇储备资产数字。
-- 汉港控股 公布第三季业绩。
-- 新华汇富金融 公布中期业绩。
-- 永利地产发展 公布年度业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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