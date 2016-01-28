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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 09:22 BJT

国泰君安期货：库存积压大连棕榈油期货后市上下两难

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

最近，棕榈油期货主力1605合约价格走出四连阳，反弹势头略猛，但整体仍在4,550—4,750元/吨区间震荡。预计后市棕榈油期货上下两难，仍将延续震荡格局。

　　总体来说，2016年一季度，厄尔尼诺可能使棕榈油减产幅度超过往年，棕榈油期货存在阶段性反弹机会，但反弹高度受产量和库存下降幅度影响。而短期，受华南地区现货报价上涨影响，棕榈油期货主力1605合约在4,500元/吨得到较强支撑，但4,800元/吨附近压力较大，建议投资者区间交易。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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