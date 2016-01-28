国泰君安期货：库存积压大连棕榈油期货后市上下两难

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月28日的《期货日报》：
最近，棕榈油期货主力1605合约价格走出四连阳，反弹势头略猛，但整体仍在4,550—4,750元/吨区间震荡。预计后市棕榈油期货上下两难，仍将延续震荡格局。
总体来说，2016年一季度，厄尔尼诺可能使棕榈油减产幅度超过往年，棕榈油期货存在阶段性反弹机会，但反弹高度受产量和库存下降幅度影响。而短期，受华南地区现货报价上涨影响，棕榈油期货主力1605合约在4,500元/吨得到较强支撑，但4,800元/吨附近压力较大，建议投资者区间交易。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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