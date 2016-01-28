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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 09:31 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多360亿元五期债，期限1-10年

路透北京1月28日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(2月2日)招标发行五期固息债，总额不超过360亿元人民币，期限一、三、五、七及10年。

上述五期债中，一年期为国开行今年第四期增发债，票面利率2.29%；三、五、七、10年品种分别为该行2015年23期 、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月2日9:30-10:30；7/10年：2月2日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 2/3

起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4；5年：2015/9/24；

7年：2015/10/22；10年：2015/9/10

分销期 2/3

上市日 2/5

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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