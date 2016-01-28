中国新债：国开行下周二招标增发至多360亿元五期债，期限1-10年

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透北京1月28日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(2月2日)招标发行五期固息债，总额不超过360亿元人民币，期限一、三、五、七及10年。
上述五期债中，一年期为国开行今年第四期增发债，票面利率2.29%；三、五、七、10年品种分别为该行2015年23期 、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下：
2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月2日9:30-10:30；7/10年：2月2日9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 2/3
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4；5年：2015/9/24；
7年：2015/10/22；10年：2015/9/10
分销期 2/3
上市日 2/5
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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