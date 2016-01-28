美股业绩：PayPal第四季营收优胜预期，因业务量与新客户激增

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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PayPal称，支付处理总额增加逾23%至815.2亿美元。根据FactSet StreetAccount，该公司处理了14亿笔支付交易，高于分析师预计的13.7亿笔。
BTIG分析师Mark Palmer表示，该公司的股票回购计划也表明其自由现金流情况很好。PayPal截至去年底的现金储备为57亿美元。
Schulman称，该公司将继续寻找让其P2P支付应用Venmo实现盈利的方式。Venmo很受年轻消费者欢迎，2015年增长超过两倍，处理了75亿美元支付交易。
PayPal还计划在未来六个月将其移动钱包服务One Touch扩展到另外100个国家。One Touch可以让在线购物者不用每次重新输入支付信息就可完成支付，目前已在23个国家推广。
PayPal第四季净利增至3.67亿美元，合EPS为0.30美元，上年同期净利为2.86亿美元，合EPS为0.23美元。
剔除特殊项目的EPS为0.36美元，高于分析师预计的0.35美元。
PayPal第四季营收增长约17%至25.6亿美元，高于汤森路透I/B/E/S访问分析师预计的25.1亿美元。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 徐文焰)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。