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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 09:36 BJT

《汇市简讯》澳元/美元脱离稍早低点，走势震荡

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    * 隔夜美联储政策声明公布后，澳元兑美元持续震荡走势
    * 市场有些困惑--隔夜市场打破一些旧有关联性
    * 明日日本央行政策决定将是重要风险事件
    * 隔夜市场澳元/美元升至0.7081后，逢高卖出势头旺盛
    * 今日小跌至0.7008，买家不太满意。在0.7050上方挂有停止单
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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