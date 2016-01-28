版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 09:32 BJT

中粮期货：上海螺纹钢期货短期反弹后可能进入横向盘整

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

从日线图看，螺纹钢主力1605合约在2015年12月1日触底1618元/吨后，出现一波振荡反弹行情，目前反弹行情仍在持续。而从周线图看，螺纹钢价格已经向上突破长期下跌趋势线，长期下跌趋势结束，这可能意味着2011年年初以来形成的超级大熊市结束，长期底部出现。但是，当前螺纹钢的基本面依然不支持行情直接转牛，短期反弹行情后，价格可能进入一个漫长振荡过程。

　　建议投资者保持观望，耐心等待低位横向盘整区间的放量突破，然后顺势做多。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐