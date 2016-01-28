中粮期货：上海螺纹钢期货短期反弹后可能进入横向盘整

从日线图看，螺纹钢主力1605合约在2015年12月1日触底1618元/吨后，出现一波振荡反弹行情，目前反弹行情仍在持续。而从周线图看，螺纹钢价格已经向上突破长期下跌趋势线，长期下跌趋势结束，这可能意味着2011年年初以来形成的超级大熊市结束，长期底部出现。但是，当前螺纹钢的基本面依然不支持行情直接转牛，短期反弹行情后，价格可能进入一个漫长振荡过程。