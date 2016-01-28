《新兴市场重要经济事件预告》--1月28日-2月4日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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1月28日(四)
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
孟买--印度央行总裁拉詹在英迪拉甘地发展研究院发表演说(0130)。
基辅--乌克兰央行举行货币政策会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行发布半年度通胀报告(0300)。
首尔--韩国企划财政部公布其年度外部经济环境指引，企划财政部长官柳一镐主持召开相关会议(0600)。
1月29日(五)
新德里--印度央行总裁拉詹发表讲话(0130)。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Marton Nagy概述央行货币政策前瞻性指引的最新调整(0700)。
布拉格--捷克政府欧盟部召开的采用欧元大会，欧盟执委会副主席东布洛夫斯基等出席会议(0830)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。
圣地亚哥--智利央行公布1月政策会议记录(1130)。
2月1日(一)
新加坡--新加坡经济发展局(EDB)举行年度总结记者会，将讨论该局2015年表现及2016年的目标和展望(2300)。
2月2日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策会议(至2月3日)。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行公布1月政策会议的会议记录(0700)。
2月3日(三)
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730)。
2月4日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议，随后将发布政策声明(1200)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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