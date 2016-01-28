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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 14:00 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月28日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：

    累计未到期余额: 0

    到期日     操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
    
    累计未到期余额:11,450亿元
     
    到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)    
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
    2016/2/2        7          2.25%           800
    2016/2/4        7          2.25%           800
    2016/2/16      28          2.60%           750  
    2016/2/18      28          2.60%         2,900
    2016/2/23      28          2.60%         3,600
    2016/2/25      28          2.60%         2,600
        
                      当月累计11,450
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    3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
    
    累计未到期余额: 0
     
    到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)    
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
    暂无
    
    
    注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
        2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。(完)

 (整理 吕雯瑾；审校 边竞)

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