《路透晚报》--1月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年面临的困难仍然很大，但有信心保持中高速增长--总理

中国国务院总理李克强周三指出，今年中国经济发展面临的困难和挑战仍然很大，短期内不会消除，但有信心、有能力保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

--中国经济：用好金融工具支持工业增效升级,取消不合理收费--国务院

中国国务院常务会议周三决定，用好和创新金融工具，支持工业增效升级。支持银行加快不良贷款处置，惩戒恶意逃废债务行为。继续整顿金融服务乱收费，取消不合理收费项目，降低不合理收费标准。

--中国农业：推进农业供给侧结构性改革，保持农民持续增收--一号文件

新华社周三公布2016年中国中央一号文件，连续13年聚焦“三农”（农业、农村和农民），提出推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收。

--中国经济：看空中国毫无依据，索罗斯们实在是杞人忧天--人民日报

中国人民日报周四发表题为“看空”中国毫无依据的文章称，步入新常态的中国经济，长期向好的基本面没有变，仍然是世界经济的强劲引擎。唱衰中国的索罗斯们实在是杞人忧天了。

--新闻稿：中国政府过于强调增长目标可能导致经济结构失衡持续的风险--穆迪

穆迪投资者服务公司称稳增长仍将是2016年中国(Aa3/稳定) 政府的首要任务，但过于 强调经济增长具有一定的负面信用影响。

--中国人事：财政部部长助理邹加怡被免职，2015年7月被任命

中国政府网周三公布国务院任免国家工作人员名单中，被免职的包括2015年7月被任命财政部部长助理一职的邹加怡。

【金融】

--中国金融：核心影子银行增长依然疲弱，但杠杆率继续攀升--穆迪

国际评级公司穆迪投资者服务公司周四表示，中国核心影子银行活动增长依然疲弱，但受公司债发行激增且银行持续放贷影响，去年下半年社会融资总量增速有所加快。

--中国金融：银行票据业务风波再起，中信银行确认9.69亿元票据案已立案侦查

中国银行业票据业务风波一波未平一波又起。继中国农业银行39亿票据诈骗案公告已立案侦查后，中信银行又被曝出逾9亿元的票据案。中信银行周四回应称，经核查，涉及风险资金金额为9.69亿元人民币。

--香港金融：尽管美国维持利率不变，资金流出港元只是时间问题--金管局

尽管美国维持利率不变，香港金融管理局（HKMA）发言人周四重申，美国货币政策正常已经展开，资金流出港元和利率上升只是时间问题。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场操作频率大增，资金无虞降准龙头难开

为保持流动性合理充裕，中国央行除本周继续加量逆回购操作外，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

--中国债市：财政部明确今年地方债发行节奏，提高流动性推进投资主体多元化

中国财政部周四发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

--中国债市：银行间质押式回购匿名点击业务扩容，将新增1个月、3个月品种

中国全国银行间同业拆借中心周四公告称，为推进银行间债券市场质押式回购匿名点击业务(X-Repo)发展，丰富交易品种，满足市场机构不同期限交易需求，将自下周一(2月1日)起新增1个月及3个月匿名点击交易品种。

--《中国债市每日综述》现券回暖，公开市场增操作频次提振人气

中国银行间债市周四现券收益率止涨回落，国债期货亦企稳反弹；连续几日的调整后现券抛压有所减轻，抄底买盘力量也有所加强，此外央行公开市场逆回购仍保持较强投放力度，春节前流动性基本无虞也有助稳定市场信心。

--新债招标：国开行20年固息债中标收益率3.8255%，一年浮息债参考收益率2.6460%

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的一年及五年Shibor浮息增发债，中标参考收益率分别为2.6460%和3.3952%，两期债招标采用的利率基准均为3.05%；同时招标的20年期固息增发债中标收益率为3.8255%。

--中国债市：浦发银行发行境内首单绿色金融债，规模200亿元期限三年

中国股份制银行--浦发银行周三公告，当日在银行间市场簿记建档发行200亿元人民币的绿色金融债，期限三年，票面利率为2.95%。这也是去年12月央行推出绿色金融债品种以来银行间市场发行落地的首单。

--中国货币市场：162家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模68,132亿

中国浙江温州瓯海农商行、河南新郑农商行和湖北银行等公布2016年同业存单发行额度。至此，已有162家银行公布发行计划，累计规模68,132亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币略收升，美联储暂缓加息符合预期对汇市影响有限

人民币兑美元即期周四略收涨，中间价亦小幅调升。交易员称，美联储决定不加息符合市场预期，对汇市影响不大。不过，除非能看到美元对主要货币进一步下跌，否则对舒缓人民币贬值压力亦作用有限。

--中国外汇：外管局称未对外企在华利润汇回设限，此前媒体相关报道不实

中国国家外管局官方微博周四称，外汇局未对外资企业在华利润汇回设限，有媒体称“中国将限制外企在华盈利汇回”的消息不属实，外汇局相关政策无任何变化。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌2.9%续创14个月新低，空头气氛浓厚大盘持续寻底

中国股市沪综指周四收跌2.9%续创14个月新低。分析师指出，今日市场空头气氛仍然浓厚，大盘继续震荡寻底，盘面以“两桶油”为代表的权重股虽奋力护盘，但仍不敌卖压，临近收市大盘再度跳水。且春节长假将近，场外资金大规模入场可能性不大，市场成交量维持低迷。

--中国证券：沪深证交所两融余额周三连19天下跌，创下近四个月低点

中国股市沪综指周三收跌0.52%，续创14个月收盘低点。沪深证交所融资融券余额当日下跌212.9亿元人民币，为连续第19天下跌；两市两融余额为9,318.3亿元，创下近四个月新低录。

--中国农业：农业转基因产品在安全基础上慎重推广，玉米实行价补分离

中国中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊周四表示，中国要加强农业转基因技术的研发，抢占技术的制高点，加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上来慎重推广。对于供求矛盾巨大的玉米，将实行价格和补贴分离。

--香港个股：恒大地产2016年合约销售目标2,000亿元人民币，持平去年销售额

中国大型房地产商--恒大地产宣布，2016年全年合约销售目标将为2,000亿元人民币，与2015年完成的销售额大致持平。

--中国个股：上汽集团预计去年净利同比增约6%，整车销量上升5%

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周四公布， 预计2015年实现净利润同比将增加6%左右，与去年整车销量5%的增速接近。

--中国个股：万达院线与杜比合作，五年内在中国建100座杜比影院

中国最大的电影院线公司--万达院线周四公告称，其已与杜比实验室国际技术服务（北京）公司达成协议，未来五年将在中国开设100家杜比影院（Dolby Cinema）。

--中国个股：中联重科向美国特雷克斯提出收购要约，已获融资支持

中国大型建筑机械生产商--中联重科周三晚间公告确认，其已向美国起重机和建筑机械生产商特雷克斯公司董事会提交了无约束力报价，该项目已上报中国有关部门，并获金融机构融资支持。

--企业并购：中投公司加入Qube财团，竞购澳大利亚Asciano

澳洲港口运营商Qube Holdings表示，中国国企中国投资有限责任公司加入了该公司所在财团，其出价89亿澳元(62.5亿美元)收购港口和零售巨头Asciano。

--港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倒退56%，料内地市场短期难好转

受出售香港住宅货尾单位（剩余单位）数量减少以及中国内地经济放缓拖累商场物业租金收益下滑等影响，恒隆地产周四公布的2015年度基本纯利按年大幅倒退56%。管理层表示，内地市场相当疲弱且料不会在短期内好转，但长远而言内地发展机会仍较大。

--中港个股：中国交建伙拍平安证券等组建基建投资基金，首期规模100亿元

中国大型基建企业--中国交通建设股份有限公司周四称，计划伙拍平安证券等组建一支基建产业投资基金，首期规模100亿元人民币。

--中国个股：上海建工预中标都江堰滨江新区PPP项目，预计投资额72亿元