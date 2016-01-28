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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 15:12 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月28日

路透上海1月28日 - 中国央行公开市场本周再度进行大规模逆回购操作，单周净投放4,400亿元人民币，
近两周通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾1.7万亿。央行频频加量的流动性投放姿态
，对市场安抚效果立竿见影，资金面本周明显回稳，春节前降准预期愈发淡化。
    
    业内人士并认为，由于节后现金回流可对冲部分逆回购到期，料届时降准立刻落地的概率亦不大。不过，
随着央行短期和结构性工具投放的增多，到期压力或使中期流动性存在更多不确定性；而美联储加息预期仍强
，对人民币汇率走势及中国货币政策亦形成掣肘。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                      +11,350
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      7,800     1,900   -1,500       +4,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (整理 吕雯瑾；审校 边竞)

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