《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月28日

路透上海1月28日 - 中国央行公开市场本周再度进行大规模逆回购操作，单周净投放4,400亿元人民币， 近两周通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾1.7万亿。央行频频加量的流动性投放姿态 ，对市场安抚效果立竿见影，资金面本周明显回稳，春节前降准预期愈发淡化。 业内人士并认为，由于节后现金回流可对冲部分逆回购到期，料届时降准立刻落地的概率亦不大。不过， 随着央行短期和结构性工具投放的增多，到期压力或使中期流动性存在更多不确定性；而美联储加息预期仍强 ，对人民币汇率走势及中国货币政策亦形成掣肘。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +11,350 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 7,800 1,900 -1,500 +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (整理 吕雯瑾；审校 边竞)