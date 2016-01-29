《分析师观点》台湾第四季GDP劣于预期，央行料续降息刺激景气

路透台北1月29日 - 台湾主计总处周五公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.28%，劣于市场预估的衰退0.25%。2015年全年GDP较上年成长0.85%，为2009年以来最低，当年为衰退1.57%。

主计总处指出，第四季经济成长率较2015年11月预测数(成长0.49%)减少0.77个百分点，主因出口与民间消费成长低于预期。

分析师认为，今年第一季受股市下跌与出口好转无望影响，预料GDP仍将持续衰退，央行料持续祭出降息以拉抬景气。

主计总处表示，台湾第四季对上季折成年率(SAAR)的经济成长率为成长3.22%(上季为衰退1.2%)，第四季经季调对上季的经济成长率(SAQR)为成长0.79%，上季为衰退0.3%。

路透此前调查16家金融机构中值显示，去年第四季经济成长率料为衰退0.25%，因外贸疲弱，出口动能不佳。

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林：

第四季衰退幅度算是符合预期，主要还是出口因素影响，但因节能补助等政策带动消费，使得衰退幅度未进一步扩大。展望第一季，由于股市不佳将影响消费动能，再加上出口依旧看不到好转迹象，且政党轮替使得刺激消费方案无以为继，预料GDP衰退幅度将扩大逾1%，全年则是几乎零成长，央行第一季料持续降息以试图提振景气。

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

随着全球景气复苏力道不如预期，早已下修去年全年及第四季的经济成长率预估，因此今日公布的GDP数据大致符合我们预期，主要是因为国际美元走强导致油价等大宗物资的衰退，也冲击中国及全球经济体间接打击到台湾出口表现，且去年第四季陆客来台数量因总统大选而减少，美国制造业从去年第三季去化库存对台湾出口影响也很大。

预估今年经济一定会比去年好一些，因为第二季起进入低基期，目前在全球经济增长速度很慢的情况下，基期因素就变得很重要，今年下半年经济将优于上半年，预期台湾央行上半年还会有一次降息半码的空间，但不致于再更多，将会改采支持财政部或经济部的刺激方案。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周四收升0.7%，报7,905.10点。

--台币兑美元 周四收贬3.3分，报33.743。

--台湾指标五年期公债104/13 殖利率周四收持平，报0.6000%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第四季连续两度降息半码(0.125个百分点)，因经济成长疲弱。