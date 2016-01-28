国际油市：油价再度下跌，上日因俄罗斯和OPEC合作憧憬大涨

布兰特原油 跌0.26美元至32.84美元；上日收升4.1%至每桶33.10美元。

俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev周三表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。

能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存增加840万桶，高于分析师预估的增加330万桶。这使得原油库存达到EIA开始追踪该数据以来的最高位。但库欣原油库存下降77.1万桶，支撑油价。

“整体库存增加838万桶，这促使隔夜市场布兰特和美国原油价差缩窄，”澳新银行周四在报告中称。

美股和美元周三均下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率政策不变，一如预期，并称在密切关注全球经济和金融发展态势。(完)

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